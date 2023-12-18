Токаев поздравил Эмира Катара с национальным праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с национальным праздником, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы опубликовала Акорда.

"Сегодня Ваша страна, обеспечившая поступательное развитие экономики, добилась широкого признания как на региональном, так и на глобальном уровнях в качестве авторитетного члена международного сообщества. Об этом свидетельствуют осуществляемые Вами миротворческие инициативы и мероприятия международного уровня. Желаю, чтобы под Вашим мудрым руководством страна и впредь шла по пути процветания и осуществления самых высоких целей. С удовлетворением отмечаю, что Катар стал одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана в арабском мире, и наши конструктивные и содержательные отношения значительно укрепились. Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в духе традиционной дружбы и братства на благо наших народов", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а народу Катара – благополучия.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому Эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и народу Кувейта в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха.