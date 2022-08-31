Мейвезер проведет бой на японской арене, где дрался Головкин

Спортивная организация Rizin, занимающаяся проведением поединков по смешанным единоборствам, выпустила официальный постер на предстоящий бой знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера и японского файтера ММА Микуры Асакуры, сообщает Zakon.kz.

Данное противостояние пройдет 25 сентября в Японии. Спортсмены за три недели до боя провели пресс-конференцию и битву взглядов, где японец чуть не спровоцировал легендарного американца.

Для 45-летнего непобедимого Флойда Мейвезера это четвертый выставочный матч. Ранее американец нокаутом победил Тенсина Нацукаву и Дона Мура и вничью закончил встречу с Логаном Полом. Этим летом Мейвезер включен в Международный зал боксерской славы. За карьеру он одержал 50 боев и не имел ни одного поражения.

Встреча состоится на Saitama Super Arena в Японии. На этой арене 9 апреля 2022 года выступал казахстанец Геннадий Головкин.

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