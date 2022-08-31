Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мейвезер проведет бой на японской арене, где дрался Головкин

Бокс Поединок 25 сентября Фото: Instagram/rizin_pr
Спортивная организация Rizin, занимающаяся проведением поединков по смешанным единоборствам, выпустила официальный постер на предстоящий бой знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера и японского файтера ММА Микуры Асакуры, сообщает Zakon.kz.

Данное противостояние пройдет 25 сентября в Японии. Спортсмены за три недели до боя провели пресс-конференцию и битву взглядов, где японец чуть не спровоцировал легендарного американца.

Для 45-летнего непобедимого Флойда Мейвезера это четвертый выставочный матч. Ранее американец нокаутом победил Тенсина Нацукаву и Дона Мура и вничью закончил встречу с Логаном Полом. Этим летом Мейвезер включен в Международный зал боксерской славы. За карьеру он одержал 50 боев и не имел ни одного поражения.

Встреча состоится на Saitama Super Arena в Японии. На этой арене 9 апреля 2022 года выступал казахстанец Геннадий Головкин.

Новость по теме

Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

ХК "Сарыарка" и Parimatch провели благотворительный матч для шахтеров

US Open: итоги первых дней и главные матчи среды

До решающего боя между Головкиным и Альваресом осталось 17 дней

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления