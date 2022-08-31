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Продавцы цветов в Алматы ждут наплыва покупателей перед 1 сентября

цветы Фото: pixabay
Не секрет, что в канун праздников цены на цветы растут в связи с повышенным спросом. Во сколько в этом году обойдется алматинцам подарить цветы к 1 сентября, узнал корреспондент Zakon.kz.

Конечно, цена на букеты зависит от размера, видов цветов, которые в него входят, и, естественно, от салона, в котором эти букеты продаются.

В цветочных киосках небольшой готовый букет может стоить от 5 тыс. тенге и выше. Специально в честь 1 сентября такие небольшие букеты украшают декоративными карандашами и линейками.

Если букет размером больше, то за него можно отдать от 6500 до 8500 тенге. А вот готовые цветочные композиции среднего размера с астрами мамам и папам обойдутся в 6500, а если цветы еще более пышные и большие, то и стоить они уже будут дороже, в среднем от 8500 до 10 тыс. тенге.

Казахстанские цветы

Фото: Zakon.kz

Продавцы отмечают, что запас цветов в холодильниках пока достаточно большой, поэтому и букетов на праздник должно хватить всем. При этом, предвкушая предстоящий ажиотаж, не исключено, что уже завтра флористы могут резко поднять цены на свой товар.

Казахстан

Фото: Zakon.kz

Впрочем, искать подходящий букет родители учащихся начинают за несколько дней вперед, есть и те, кто уже сделал предзаказ и только утром заберет готовую цветочную композицию.

Алматинцы говорят, что сейчас собрать недорогой букет можно на рынке или в небольшом цветочном киоске. Там же покупателю могут сделать хорошую скидку.

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