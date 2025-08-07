Пойти в школу и не разориться: сколько стоит собрать первоклашку к 1 сентября в Алматы

До 1 сентября осталось меньше месяца, и родители массово штурмуют базары и магазины. Корреспондент Zakon.kz устроил марафон с калькулятором, чтобы выяснить, во сколько казахстанцам обойдется собрать первоклассника в школу в 2025 году.

Совсем скоро стартует новый учебный год, и родители первоклашек уже в режиме полной боевой готовности. Кто с тяжелыми вздохами, кто с ребенком за руку, все штурмуют базары, ТРЦ и маркетплейсы в поисках формы, рюкзаков и самых симпатичных тетрадей с героями мультфильмов.

Форма

Начнем с главного – школьной формы. Базовая комплектация для мальчиков (пиджак, брюки, жилетка) на базаре стоит от 15 000 тенге. Для девочек комплект чуть дороже из-за юбки – от 20 000 тенге.

В магазинах смело умножайте на полтора.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Мы поговорили с владелицей магазина детской одежды и школьной формы Алисой Азнабакиевой. Она объяснила нам, как выбрать форму, чтобы она выдержала весь учебный год.

Чтобы форма выглядела опрятно весь год, обращайте внимание на: Плотность ткани. Слишком тонкая ткань быстро протирается и теряет форму, особенно на локтях и коленях. Лучше выбрать среднюю плотность с небольшим процентом эластана.

Слишком тонкая ткань быстро протирается и теряет форму, особенно на локтях и коленях. Лучше выбрать среднюю плотность с небольшим процентом эластана. Дополнительные элементы усиления . Для мальчиков на брюках хорошо, если есть подкладка в области коленей, для девочек – качественный подклад на юбке.

. Для мальчиков на брюках хорошо, если есть подкладка в области коленей, для девочек – качественный подклад на юбке. Уход за тканью . Выбирайте материалы, которые не требуют частой глажки и легко переносят стирку в машинке. Хороший вариант – это смесовые ткани с хлопком.

. Выбирайте материалы, которые не требуют частой глажки и легко переносят стирку в машинке. Хороший вариант – это смесовые ткани с хлопком. Рост с запасом. Возьмите на полразмера больше, но не слишком, чтобы ребенку было удобно. За год дети вырастают на 3-5 см.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Перейдем к обуви. Так, кроссовки для физкультуры на базаре стартуют от 5 000 тенге, в магазинах – от 8 000 тенге. Сменная сумка от 1 500 тенге на рынке, от 3 000 тенге в магазине. С туфлями картина такая же.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Спортивный костюм на базаре стоит от 8 000 тенге, а в магазинах уже от 12 000 тенге.

"Что касается спортивной формы, то жестких требований, как правило, нет. Каждая школа может устанавливать свои. В основном достаточно спортивного костюма: трико и олимпийки. Особое внимание уделяется обуви. Она должна быть легкой, удобной, без тяжелых подошв и без отвлекающих элементов вроде мигающих лампочек. Лучше, если обувь легко обувать, она на липучках или с резиновой шнуровкой. Кроссовки с колесиками для физкультуры категорически не подходят. Главное, чтобы детям было удобно и они могли быстро переодеваться между уроками", – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Елена Филиппова.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Рюкзак с массажной спинкой – от 6 000 тенге на базаре, от 10 000 тенге в магазине. Рюкзаки на любой выбор, в ТРЦ есть и по 35 000 тенге и выше. Все зависит от вашего бюджета.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Канцелярия

На базарах и в магазинах настоящий праздник для глаз. Ряды и полки пестрят яркой и красочной канцелярией. Тетради с героями мультфильмов, фломастеры всех цветов радуги, пеналы в форме машинок и мороженого. Ассортимент такой, что глаза разбегаются не только у детей, но и у взрослых. Здесь можно найти все: от самого простого до модного и необычного.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Мы заглянули в одну из палаток на алматинском базаре. Продавец канцелярии Айбек рассказал, как обстоят дела с ценами.

"В этом году цены чуть подросли. Особенно на тетради. В прошлом году продавал по 25 тенге, теперь по 35-40 тенге. Но не критично, люди все равно берут", – говорит продавец.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Итак, цены на рынке: Тетрадь 12 листов – 30 тенге,

Тетрадь 48 листов – от 250 тенге,

Пачка ручек (12 штук) – от 600 тенге,

Дневник – от 700 тенге,

Акварель – от 1200 тенге,

Цветная бумага – от 500 тенге,

Цветной картон – от 1100 тенге,

Пластилин – от 500 тенге,

Пенал – от 1500 тенге,

Альбом – от 600 тенге,

Цветные карандаши – от 400 тенге.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А что в итоге?

Минимальный базарный комплект обойдется родителям примерно от 35 000 до 45 000 тенге, если покупать исключительно на базаре и без запаса.

А если заходить в магазины, закладывайте не менее 50-60 тысяч тенге.

Но одним лайфхаком поделился с нами Дархан Исенов, папа первоклассника:

"Мы понимали, что собрать ребенка в школу – дело затратное и, честно говоря, утомительное. Поэтому начали готовиться заранее. Когда ходили с сыном в кино или гулять в ТРЦ, заодно заглядывали в отделы с канцтоварами. Брали понемногу. Один раз – ручки, карандаши и пенал, другой – дневник и альбом. Решили покупать постепенно. Все равно покупать нужно, но так для бюджета легче. У нас осталась только школьная форма и спортивный костюм. Но это мы купим в ближайшее время, не хотели брать заранее. Он у нас очень быстро растет", – рассказывает папа первоклашки.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Если вы еще не собрали ребенка в школу полностью – не беда! Акимат города Алматы поделился списком традиционных школьных ярмарок, где можно найти все: от ручек до рюкзаков и при этом не оставить ползарплаты у кассы.

Ауэзовский район: Прилегающая территория ТРЦ "MOSKVA metropolitan ". Медеуский район: Вокруг Зеленого базара: ⁠со стороны ул. Жибек Жолы – 17 шатров;

⁠со стороны ул. Макатаева – 5 шатров. Начало работы: с 15 августа 2025 года. Турксибский район: Парковка ТРЦ "Mart Village"

Супермаркет "Ақжол" Бостандыкский район: Атакент

Орбита-4 Алмалинский район: Рынок "Жулдыз"

Рынок "Тастак"

Барыс-4

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А пока родители взвешивают, где дешевле: на базаре или в магазине, а дети выбирают между рюкзаком с динозавром и единорогом, до первого звонка остаются считаные дни. Списки постепенно превращаются в покупки, а покупки – в воспоминания. Родители выкручиваются: кто-то комбинирует покупки между базаром и маркетплейсами, кто-то "доносит" вещи от старших детей.