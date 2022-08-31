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5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Кокшетау

5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Кокшетау Фото: unsplash
В Кокшетау из окна четвертого этажа многоэтажного жилого дома выпал пятилетний мальчик. Об этом в управление полиции города сообщил фельдшер скорой помощи 30 августа, передает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте информационного медиа-портала МВД РК.

Акмолинские полицейские в очередной раз призывают родителей позаботиться о безопасности своих детей и не допустить трагических последствий.

Падение из окон является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

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Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау
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