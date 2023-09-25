В Уральске годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Департаменте полиции ЗКО рассказали, что годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

С различными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

Как пишет портал "Мой город", рядом с малышкой в момент ЧП находилась бабушка.

"Ребенок находится в отделении травматологии Областной детской многопрофильной больницы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести". УОЗ ЗКО

По факту ведется досудебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик выпал из окна в Темиртау.