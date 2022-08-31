Чем запомнился Ондасын Уразалин на посту акима Актюбинской области

Указом главы государства Ондасын Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области в связи с переходом на другую работу. Новым акимом области назначен Ералы Тугжанов.

Ондасын Уразалин родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Занимал различные должности на государственной службе, работал в коммерческом секторе. Среди них: аким Мугалжарского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области. С марта 2017 года работал заместителем руководителя Администрации президента РК.

В конце февраля 2019 года был назначен акимом Актюбинской области.

Вспомним, чем запомнился чиновник за три с половиной года своего пребывания на данном посту.

Блага цивилизации в аулы

С 2019 года в Актюбинской области было газифицировано 46 сел с населением 29 тысяч человек. По данному показателю регион является несомненным лидером по республике. В текущем году идут работы по газификации еще 12 сел, где проживают 8,6 тысячи человек.

Охват населения водоснабжением за этот период увеличен с 95,3% до 97,2%. C 2019 года водоснабжением обеспечено 26 сел с населением 13 тысяч человек. Кроме того, в 2022 году планируется обеспечить центральным водоснабжением 11 сел, а в 24 селах – установить комплексные блок-модули очистки воды.

Ремонт дорог

Хотя состояние дорог Актюбинской области нередко подвергается критике, необходимо признать, что работа по повышению их качества в последние годы проведена большая.

С 2019 года на строительство и ремонт 887 км автодорог местного значения выделено 36,7 млрд тенге, доля дорог в нормативном состоянии увеличилась на 13,7%, тогда как ранее за 8 лет – всего на 11%. Построено и отремонтировано 645,2 километра улично-дорожной сети, или 460 улиц.

Внимание впервые за долгие годы уделили сельским дорогам и улицам старой части Актобе, отремонтированы подъездные дороги к 20 селам и в настоящее время проводится ремонт подъездных дорог к 30 селам. Всего по итогам 2022 года планируется реализовать более 200 проектов по ремонту и строительству автодорог протяженностью 609 км на сумму около 37,8 млрд тенге. В их числе такие крупные проекты, как строительство автодороги "Западный обход Актобе", что позволит полностью "закольцевать" областной центр, реконструкция "Южного обхода Актобе", проспекта Тәуелсіздік и другие.

Рекордный ввод жилья

Последние три года в Актюбинской области вводится в эксплуатацию ежегодно не менее 1 млн кв. м жилья. В прошлом году достигнут рекордный показатель – 1,2 млн кв. м. В 84 жилых массивах области полностью подведена вся необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура, что позволило охватить 40,5 тыс. земельных участков.

Поддержка сельского хозяйства

В 2020-2021 годах регион одним из первых в республике выделил из местного бюджета 12,7 млрд тенге на субсидирование заготовки кормов. Это стало весомой поддержкой для фермеров. В результате за последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 19,2%, мелкого рогатого скота – на 8,3%, лошадей – на 52,7%.

На обновление сельхозтехники за два года выделено 7,2 млрд. тенге субсидий. К 25% субсидий из республиканского бюджета область выделяет дополнительно 10% из местного бюджета. В результате приобретено в три раза больше сельскохозяйственной техники, чем три года назад. Увеличены на 37,8% и 15% площади орошаемых и лиманных земель, соответственно. При этом готовится технико-экономическое обоснование для строительства на территории области 6 крупных водохранилищ за счет республиканского бюджета и 10 средних водохранилищ из местного бюджета.

Привлечение инвестиций

С 2019 года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций, из них на сумму 341,7 млрд тенге реализовано 70 проектов с созданием более 3 тыс. новых рабочих мест. В их числе проекты по освоению месторождений медно-цинковых руд, строительству теплицы 5-го поколения и ветровой электростанции, завода по производству керамических изделий и другие.

Колоссальная поддержка оказывалась малому и среднему бизнесу. В прошлом году на реализацию программы "ДКБ – 2025" было выделено 10,3 млрд тенге, что больше объема финансирования 2020 года в три раза. По итогам года поддержку получили более 5,5 тысячи проектов МСБ. По данному показателю Актюбинская область на 1-м месте среди регионов.

Развитие здравоохранения и образования

В период работы Ондасына Уразалина акимом области в регионе введено в эксплуатацию более 25 объектов здравоохранения, в том числе современный Перинатальный центр и детская онкогематология на 100 коек. Начато строительство большого реабилитационного центра для инвалидов. Завершается первый за 25 лет капитальный ремонт Дома престарелых. Кроме того, в августе этого года Актюбинская область полностью закрыла потребность в автомобилях скорой медицинской помощи, закупив 52 оснащенных всем необходимым оборудованием санитарных автомобиля на сумму 2 миллиарда тенге.

Введены в эксплуатацию 32 школы на 8500 мест, в результате стало меньше на одну аварийную и 15 трехсменных школ. Открыто 72 новых дошкольных организации, в результате охват детей увеличился с 72,2% до 87,4%.

Есть и большие достижения в сфере спорта. Так, введено свыше 140 спортивных объектов. Погашены долги ФК «Актобе». Клуб вернулся в Премьер-лигу РК и на сегодня лидирует в ней. Есть много важных, но еще не завершенных проектов – начато строительство первой Детской академии футбола на базе стадиона "Химик" в Актобе стоимостью 2,9 млрд тенге, спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими возможностями стоимостью 2 млрд тенге и др.

Исследование и сохранение исторического наследия

В рамках научно-исследовательских проектов, реализованных при непосредственной поддержке акима области, в могильнике Таскопа I в Темирском районе обнаружена уникальная редкая археологическая находка – захоронение Золотого человека – сарматского вождя периода IV века до нашей эры. Сделано множество других уникальных открытий.

В список сакральных мест области были включены 12 памятников республиканского значения и 46 памятников местного значения. Проведена большая работа по сохранению и популяризации объектов сакрального туризма.

Рабочие поездки в районы области

Ондасын Уразалин на посту акима Актюбинской области совершил 154 рабочих поездки, в ходе которых был посетил 281 населенный пункт (всего в области 315 сел) и 729 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На встречах и личных приемах акима области побывало более 18,3 тыс. человек.