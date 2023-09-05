Токаев снял Тугжанова с поста акима Актюбинской области

5 сентября 2023 года Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева опубликован на Акорде.

"Указом главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области", – сказано в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что состоится собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение акима.

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Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году – Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности – юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

С 31 августа 2022 года возглавлял Актюбинскую область.