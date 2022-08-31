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Движением по горизонтали назвал политолог назначение Тугжанова акимом области

Аким Актюбинской области Фото: primeminister.kz
Бывший заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов получил должность главы Актюбинской области. За комментарием по его последнему назначению редакция Zakon.kz обратилась к известному политологу Талгату Калиеву.

По словам эксперта, должность акима после вице-министра нельзя считать понижением по карьерной лестнице в политике.

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Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области

Это, скорее, "движение по горизонтали". Но в то же время вице-премьер отвечает только за одну отрасль, в то время как глава региона отвечает за целый регион и является в нем представителем президента. У нас подобного рода ротации абсолютно нормальны, и это определенно не признак плохой оценки работы на прежнем месте. Талгат Калиев

Эксперт отметил, что на прежнем месте работы Ералы Тугжанов отвечал за социальный блок, но во время его службы серьезных потрясений, за исключением январских, не было.

Не случилось и каких-либо серьезных прорывов. Появилось Министерство науки и высшего образования. Которое, насколько я знаю, было создано решением президента Токаева, а не явилось поданной ему соответствующим блоком правительства идеей.

По мнению Калиева, на прошлой должности Тугжанов показал себя "не лучше и не хуже своих предшественников".

За годы политической деятельности Ералы Тугжанов успел, в числе прочего, постоять у руля Мангистауской области.

Да, в свое время он возглавлял регион, где находится беспокойный Жанаозен. Но, опять же, серьезных потрясений при нем не было. У нас по всей стране, в целом, примерно одинаковый социальный климат. Так что, я думаю, его назначение акимом именно Актюбинской области связано просто с освобождением от должности прежнего акима и необходимости заполнения кадрового вакуума. Талгат Калиев

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Ирина Мишура
Актюбинская область
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