Снижение коррупционных рисков у монополистов в сфере газоснабжения

О том, как потребителям в Казахстане упростили получение услуг монополистов в сфере газоснабжения, рассказал Zakon.kz руководитель Управления регулирования в сфере транспортировки нефти и газа КРЕМ МНЭ РК Руслан Гасанов.

Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК осуществляется государственное регулирование субъектов естественных монополий в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» и субъектов общественно значимых рынков согласно Предпринимательскому кодексу РК.

При этом согласно закону естественная монополия – состояние рынка товаров, работ, услуг, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид товаров, работ, услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида товаров, работ, услуг.

Одной из целей закона является обеспечение доступности регулируемых услуг для потребителей.

Что такое доступ к регулируемым услугам? Доступ к регулируемым услугам субъектов естественных монополий – это прежде всего возможность потребителей пользоваться регулируемыми услугами субъектов естественных монополий на условиях не менее благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга другим потребителям.

Обеспечение равного доступа к регулируемым услугам осуществляется, исходя из следующих условий:

равнодоступность регулируемых услуг для всех потребителей при соблюдении требований, определенных правилами;

информационная открытость субъекта естественной монополии.

К примеру, к сферам естественных монополий в Республике Казахстан по услугам газоснабжения относятся услуги:

по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан;

по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан.

Статьей 24 закона предусмотрено, что доступ потребителей к регулируемой услуге обеспечивается:

размещением информации на интернет-ресурсе субъекта естественной монополии, в случае его отсутствия – предоставлением ее уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе;

выдачей технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии к магистральным газопроводам и нефтепроводам, к газораспределительным системам и групповым резервуарным установкам в соответствии с планом развития инженерных коммуникаций согласно утвержденному проекту детальной планировки (схемы застройки) или на увеличение объема регулируемой услуги;

выполнением потребителем технических условий на подключение к регулируемой услуге;

подключением к регулируемой услуге или увеличением объема регулируемой услуги;

заключением договора на оказание регулируемой услуги.

Технические условия на подключение к сетям субъекта естественной монополии к магистральным газопроводам и нефтепроводам, газораспределительным системам и групповым резервуарным установкам или увеличение объема регулируемой услуги выдаются субъектом естественной монополии в срок, установленный законом.

Подключение к сетям газоснабжения состоит из следующих этапов:

заявление на выдачу технических условий, осуществляется Государственной корпорацией, через веб-портал электронного правительства или канцелярию субъекта естественной монополии;

рассмотрение заявления субъектом естественной монополии;

направление субъектом естественной монополии технических условий;

выдача результата рассмотрения заявления на выдачу технических условий;

проведение потребителем работ в соответствии с техническими условиями;

информирование потребителем о завершении работ и готовности к подключению к сетям субъекта естественной монополии.

В настоящее время в целях упрощения и ускорения процесса подключения потребителей к газу, а также искоренения коррупционных рисков комитетом внесены соответствующие поправки в ряд правовых актов Министерства национальной экономики в части сокращения перечня документов для получения технических условий для подключения к газу с 8 до 4 пунктов для физических лиц и до 5 – для юридических лиц.

Сформирован новый перечень документов, необходимых для получения техусловий:

копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта (для идентификации), либо электронный документ из сервиса цифровых документов – для физических лиц, копия свидетельства индивидуального предпринимателя или копия уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, справка о государственной регистрации (перерегистрации) – для юридических лиц;

сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на объект недвижимости либо копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество (при отсутствии сведений в информационных системах), где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта (в случае подключения к регулируемой услуге завершенного строительством объекта), а в случае отсутствия документов – заявление от местных исполнительных органов на газификацию объекта недвижимости по форме 7 приложения 4 Правил;

сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на земельный участок либо правоустанавливающие документы на земельный участок;

копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (в случае подключения к регулируемой услуге завершенного строительством объекта) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей;

гидравлические расчеты на потребление сырого газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов – для юридических лиц.

Техническими условиями определяется исчерпывающий перечень требований к присоединяемым сетям субъекта естественной монополии, материалам, оборудованию, устройствам, приборам учета.

После завершения работ потребитель информирует субъекта естественной монополии о завершении работ и готовности к получению регулируемой услуги, который в течение двух рабочих дней со дня получения информации осуществляет проверку выполненных работ согласно выданным техническим условиям и готовности к получению регулируемой услуги.

При соответствии выполненных работ техническим условиям подключение к регулируемой услуге осуществляется в течение одного рабочего дня.

В свою очередь при несоответствии выполненных работ техническим условиям субъект естественной монополии в течение одного рабочего дня информирует потребителя о неготовности строительного объекта к получению регулируемой услуги.

После устранения выявленных нарушений потребитель повторно информирует о завершении работ и готовности к получению регулируемой услуги.

Подключение к регулируемой услуге включает следующие работы:

отключение субъектом естественной монополии действующей сети;

производство присоединения к действующей сети потребителя;

включение действующей сети субъектом естественной монополии.

При предоставлении доступа к регулируемой услуге субъекту естественной монополии запрещается:

взимать плату за предоставление информации о свободных мощностях;

требовать представление разрешений и иных документов государственных органов, негосударственных организаций, не относящихся к оказанию регулируемой услуги;

предъявлять потребителю иные требования, кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

создавать неравные условия доступа к регулируемой услуге;

ограничивать деятельность потребителя по проведению работ в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

требовать согласования проекта строительства на соответствие техническим условиям на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги.

Выдача технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии по заявлению потребителя:

для технически несложных объектов – в течение двух рабочих дней;

для технически сложных объектов – в течение пяти рабочих дней.

По итогам рассмотрения заявления субъект естественной монополии:

выдает технические условия;

отказывает в выдаче технических условий.

Отказ в выдаче технических условий допускается только в двух случаях:

отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;

отсутствия сетей субъекта естественной монополии или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

Вместе с тем в случае отказа в выдаче технических условий субъект естественной монополии:

прилагает к решению об отказе в выдаче технических условий мотивированное обоснование;

направляет уполномоченному органу копию решения об отказе в выдаче технических условий и мотивированное обоснование с расчетом дефицита свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии или отсутствия сетей субъекта естественной монополии или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

В дальнейшем уполномоченным органом проверяется обоснованность отказа в выдаче технических условий, о чем в последующем не позднее семи рабочих дней сообщается потребителю.

Необходимо отметить, что получение технических условий на газификацию предусмотрено двумя способами – непосредственно по месту нахождения субъекта естественной монополии либо онлайн на сайте, которые выдаются бесплатно.

Сокращение перечня документов на выдачу технических условий позволит прежде всего ускорить газификацию и улучшить комфорт для населения страны.