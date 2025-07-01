В области Жетысу оштрафовали монополиста и снизили тариф за отопление

В области Жетысу монополиста обязали компенсировать потребителям оплату коммунальных услуг на сумму более 7,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры области Жетысу защитили права потребителей отопления и добились снижения необоснованно завышенных тарифов.

"ГКП "Талдыкорганжылусервис" не затратило всех средств, заложенных в расходы при формировании тарифа за отопление для юридических лиц", – отмечается в информации.

По акту надзора прокуратуры Талдыкоргана ввели временный компенсирующий тариф на сумму более 7,8 млн тенге.

В результате тариф снижен до 77 тенге, тем самым защищены права 1971 потребителя.

Монополист привлечен к административной ответственности.

Ранее в Агентстве Казахстана по атомной энергии рассказали, как изменится тариф на электроэнергию с появлением АЭС в Казахстане.