В области Жетысу оштрафовали монополиста и снизили тариф за отопление
Фото: pexels
В области Жетысу монополиста обязали компенсировать потребителям оплату коммунальных услуг на сумму более 7,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Прокуроры области Жетысу защитили права потребителей отопления и добились снижения необоснованно завышенных тарифов.
"ГКП "Талдыкорганжылусервис" не затратило всех средств, заложенных в расходы при формировании тарифа за отопление для юридических лиц", – отмечается в информации.
По акту надзора прокуратуры Талдыкоргана ввели временный компенсирующий тариф на сумму более 7,8 млн тенге.
В результате тариф снижен до 77 тенге, тем самым защищены права 1971 потребителя.
Монополист привлечен к административной ответственности.
Ранее в Агентстве Казахстана по атомной энергии рассказали, как изменится тариф на электроэнергию с появлением АЭС в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript