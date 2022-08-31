ЕС отказался от упрощенной выдачи виз гражданам России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поделился инсайдерской информацией о решении, которое приняли страны Евросоюза по поводу условий выдачи виз россиянам, передает Zakon.kz.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии на своей странице в Facebook сообщил о том, что на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Праге страны ЕС договорились о приостановке соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз гражданам этой страны, однако согласия всех стран ЕС на полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам не было достигнуто.

Теперь, после отмены действия соглашения, россияне будут платить консульский сбор за подачу заявки на шенгенскую визу в размере 80 евро, и срок рассмотрения заявок неизвестен, так как каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, без каких-либо шаблонов.