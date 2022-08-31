Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ЕС отказался от упрощенной выдачи виз гражданам России

Виза в ЕС Фото: pixabay
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поделился инсайдерской информацией о решении, которое приняли страны Евросоюза по поводу условий выдачи виз россиянам, передает Zakon.kz.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии на своей странице в Facebook сообщил о том, что на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Праге страны ЕС договорились о приостановке соглашения с РФ об упрощенной выдаче виз гражданам этой страны, однако согласия всех стран ЕС на полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам не было достигнуто.

Теперь, после отмены действия соглашения, россияне будут платить консульский сбор за подачу заявки на шенгенскую визу в размере 80 евро, и срок рассмотрения заявок неизвестен, так как каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, без каких-либо шаблонов.

Читайте также

Казахстанца задержали за участие в наркоканале в Кыргызстане

Экс-госсекретарь США высказался о работе Горбачева

Умер Михаил Горбачев

Альберт Ахметов
Россия Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления