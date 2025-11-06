Евросоюз хочет остановить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России

Евросоюз планирует почти полностью прекратить выдачу многократных виз для россиян, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников. Согласно новым правилам, которые вступят в силу в ближайшую неделю, россияне смогут получать визы только для однократных поездок.

"Исключения предусмотрены в основном для гуманитарных целей или при наличии у заявителя двойного гражданства с одной из стран ЕС", – говорится в публикации.

Ответственность за оформление документов будут нести конкретные государства. Еврокомиссия ограничится мерами по усложнению процедуры, но не будет вводить полный запрет на въезд российских туристов.

Как пишет Deutsche Welle, рассмотрение введения новых правил выдачи виз для граждан России подтвердил на брифинге в Брюсселе в четверг, 6 ноября, официальный представитель ведомства Маркус Ламмерт.

"Я могу подтвердить, что мы рассматриваем введение дополнительных мер и делаем это в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС", – заявил Ламмерт.

Что касается дополнительной информации, то официальный представитель ведомства попросил следить за будущими решениями.

"Российский паспорт, предоставляющий безвизовый доступ всего лишь в 11 стран, является одним из самых уязвимых", – констатировали в институте исследований безопасности.

