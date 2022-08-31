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Жанболату Мамаю вновь продлили срок ареста

семья Фото: Facebook/Инга Иманбай
Супруга лидера незарегистрированной Демократической партии и активистка Инга Иманбай рассказала об этом через соцсети, передает Zakon.kz.
Жанболату продлили срок лишения свободы еще на месяц, до 12 октября. Начальником судебной следственной группы был удовлетворен иск Кунгожинова, – написала она в Facebook.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. После административного ареста он не вышел на свободу, так как стал подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса РК – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

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Жанболату Мамаю продлили срок ареста на месяц

В июне ему предъявили дополнительные обвинения в "организации массовых беспорядков" и в "распространении ложной информации".

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