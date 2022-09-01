Пожар вблизи ТЭЦ: Шахтинск на день остался без воды и света
Фото: Zakon.kz
По предварительным данным, возгорание началось на свалке. Горело 4 га сухой травы и камышей. В результате пожара были повреждены металлические опоры, из-за чего город был обесточен, передает Zakon.kz.
Как сообщает КТК, на месте пожара спасатели обнаружили промышленные отходы, которые лежали там еще с 90-х. Среди мусора были и легковоспламеняющиеся вещества. Бороться с огнем мешала сильная жара. Поэтому потушить все удалось только спустя четыре часа.
Жертв и пострадавших нет.
Сразу после ликвидации электрики приступили к ремонту опоры. В городе начали подключать электричество.
В ликвидации пожара были задействованы 51 сотрудник департамента по ЧС Карагандинской области, 17 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Начальник ОЧС города Шахтинска Мадияр Абдикаримов
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