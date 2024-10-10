Пять природных пожаров вспыхнули за сутки в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Всего за сутки возгорания сухой травы и камыша возникли в Степногорске, а также в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском и Жаксынском районах на предварительной общей площади 0,29 га, сообщает Zakon.kz.

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