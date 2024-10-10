Пять природных пожаров вспыхнули за сутки в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Всего за сутки возгорания сухой травы и камыша возникли в Степногорске, а также в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском и Жаксынском районах на предварительной общей площади 0,29 га, сообщает Zakon.kz.
Совместными усилиями сил и средств Департамента по ЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания потушены в пяти районах.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет. По всем фактам причиной явилось неосторожное обращение населения с огнем, а именно: малокалорийный источник зажигания, то есть спичка или непотушенная сигарета. ДЧС Акмолинской области просит соблюдать меры пожарной безопасности", – рассказали в пресс-службе департамента.
Фото: пресс-служба МЧС РК
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