В Аргентине врач и медсестра умерли от пневмонии неизвестного типа

Центр, где произошла вспышка, закрыли на карантин как минимум на неделю. Сотрудники приостановили плановое медобслуживание и начали проводить видеоконсультации, сообщает Zakon.kz.

В аргентинской провинции Тукуман врач и медсестра частного медицинского центра умерли от пневмонии неизвестного происхождения, сообщает РБК.

Врач частного медицинского центра Luz Médica умер первым, спустя несколько часов от той же болезни в реанимации скончалась 45-летняя медсестра. По предварительным данным, женщина страдала от хронических заболеваний.

Всего власти зарегистрировали шесть случаев неизвестного заболевания, четверых пациентов отправили в реанимацию, однако двоих из них спасти не удалось. У всех шести пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию, однако ее происхождение по-прежнему не установлено.

Сначала медики полагали, что пневмония могла развиться у заболевших из-за гриппа типов A или B, хантавируса или COVID-19, но затем исключили эти варианты, сказал министр здравоохранения Тукумана Луис Медина Руис.

Директор Luz Médica Алехандро Лембо уточнил, что заболевание может иметь как бактериальную, так и вирусную природу. При этом пока неясно, стала ли пневмония основной причиной смерти врача.

По словам Руиса, у заболевших чаще всего проявлялись такие симптомы, как лихорадка, одышка и кашель, а их состояние было похоже на то, в котором находятся заболевшие гриппом.