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Мир

В центре Берлина неизвестные открыли стрельбу

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 17:03 Фото: pixabay
У отеля Hilton в центре Берлина произошла перестрелка. Инцидент случился утром 20 апреля. Как минимум один человек получил ранения, сообщает Zakon.kz.

Стрельба произошла в 07:45 по времени Астаны. По информации газеты Bild, полиция разыскивает минимум двух подозреваемых.

"Мы можем подтвердить, что в отеле был произведен выстрел. Один человек, по-видимому, ранен. В настоящее время полным ходом идет расследование предыстории и хода событий", – цитирует издание слова представителя центра управления в полиции Берлина.

В отеле находится ночной клуб, в котором могла произойти ссора между посетителями. Однако никаких деталей правоохранители пока не предоставили.

Ранее 47-летний пожарный-доброволец признался в суде в Германии, что совершил 20 поджогов в районе на границе федеральных земель Гессен и Бавария, чтобы получить славу и признание общественности.

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Андрей Дюсупов
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