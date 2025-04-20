В центре Берлина неизвестные открыли стрельбу

У отеля Hilton в центре Берлина произошла перестрелка. Инцидент случился утром 20 апреля. Как минимум один человек получил ранения, сообщает Zakon.kz.

Стрельба произошла в 07:45 по времени Астаны. По информации газеты Bild, полиция разыскивает минимум двух подозреваемых.

"Мы можем подтвердить, что в отеле был произведен выстрел. Один человек, по-видимому, ранен. В настоящее время полным ходом идет расследование предыстории и хода событий", – цитирует издание слова представителя центра управления в полиции Берлина.

В отеле находится ночной клуб, в котором могла произойти ссора между посетителями. Однако никаких деталей правоохранители пока не предоставили.

In der Nacht zu Sonntag fallen Schüsse in der Mohrenstraße. Ein Mann wird dabei an der Hand verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. https://t.co/NVmF28hT5s — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) April 20, 2025

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