Водитель вылетел с дороги в Алматы и врезался в рекламный щит

Пострадавшего из салона автомобиля достали очевидцы. Они вызвали полицейских и врачей, которые госпитализировали мужчину в городскую клиническую больницу №1, сообщает Zakon.kz.

В Алматы водитель Toyota Camry по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. Авария произошла на ВОАД, севернее улицы Шокая.

Фото: Zakon.kz

Мужчина ехал по ВОАД в северном направлении по крайней левой полосе. В один момент водитель потерял управление – автомобиль понесло через все полосы в сторону обочины. Toyota Camry заехала на бордюр, врезалась в опору и остановилась на тротуаре.

Фото: Zakon.kz

Проезжавшие мимо водители остановились и вытащили пострадавшего из салона через заднюю дверь, так как удар пришелся на водительскую сторону.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.