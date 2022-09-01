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Водитель вылетел с дороги в Алматы и врезался в рекламный щит

ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Пострадавшего из салона автомобиля достали очевидцы. Они вызвали полицейских и врачей, которые госпитализировали мужчину в городскую клиническую больницу №1, сообщает Zakon.kz.

В Алматы водитель Toyota Camry по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. Авария произошла на ВОАД, севернее улицы Шокая.

ДТП на ВОАД

Фото: Zakon.kz

Мужчина ехал по ВОАД в северном направлении по крайней левой полосе. В один момент водитель потерял управление – автомобиль понесло через все полосы в сторону обочины. Toyota Camry заехала на бордюр, врезалась в опору и остановилась на тротуаре.

Авария на

Фото: Zakon.kz

Проезжавшие мимо водители остановились и вытащили пострадавшего из салона через заднюю дверь, так как удар пришелся на водительскую сторону.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Camry вылетела с дороги в Алматы

Фото: Zakon.kz

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Данияр Кунафин
Алматы
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