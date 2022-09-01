Водитель вылетел с дороги в Алматы и врезался в рекламный щит
Фото: Zakon.kz
Пострадавшего из салона автомобиля достали очевидцы. Они вызвали полицейских и врачей, которые госпитализировали мужчину в городскую клиническую больницу №1, сообщает Zakon.kz.
В Алматы водитель Toyota Camry по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. Авария произошла на ВОАД, севернее улицы Шокая.
Мужчина ехал по ВОАД в северном направлении по крайней левой полосе. В один момент водитель потерял управление – автомобиль понесло через все полосы в сторону обочины. Toyota Camry заехала на бордюр, врезалась в опору и остановилась на тротуаре.
Фото: Zakon.kz
Проезжавшие мимо водители остановились и вытащили пострадавшего из салона через заднюю дверь, так как удар пришелся на водительскую сторону.
Фото: Zakon.kz
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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