В Алматы автомобиль вылетел с дороги и врезался в рекламный щит

На восточной объездной дороге Алматы в ночь на 15 января произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Windom, сообщает Zakon.kz.

Машина, двигавшаяся в северном направлении, по предварительным данным, потеряла управление на скользком участке дороги, где скопился снег и лед.

Фото: Zakon.kz

Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел через бордюр и начал скользить по склону, пока не остановился, врезавшись в мачту рекламного щита. Удар был такой силы, что двух пассажиров, находившихся на заднем сиденье, зажало в салоне.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыли службы спасения, которые извлекли пострадавших из автомобиля. Трое человек, включая водителя и двух пассажиров, были госпитализированы.

Фото: Zakon.kz

Еще двое молодых людей, находившихся в машине, отказались от медицинской помощи, несмотря на видимые повреждения и кровоподтеки.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники службы спасения отметили, что в автомобиле находилась группа молодежи. Двое из пассажиров, отказавшихся от госпитализации, покинули место происшествия пешком.





Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В районе Байтерек Западно-Казахстанской области 14 января удалось предотвратить утечку тетрагидрофурана после ДТП с участием грузового автомобиля.