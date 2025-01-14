В Алматы автомобиль вылетел с дороги и врезался в рекламный щит
Машина, двигавшаяся в северном направлении, по предварительным данным, потеряла управление на скользком участке дороги, где скопился снег и лед.
Фото: Zakon.kz
Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел через бордюр и начал скользить по склону, пока не остановился, врезавшись в мачту рекламного щита. Удар был такой силы, что двух пассажиров, находившихся на заднем сиденье, зажало в салоне.
Фото: Zakon.kz
На место происшествия прибыли службы спасения, которые извлекли пострадавших из автомобиля. Трое человек, включая водителя и двух пассажиров, были госпитализированы.
Фото: Zakon.kz
Еще двое молодых людей, находившихся в машине, отказались от медицинской помощи, несмотря на видимые повреждения и кровоподтеки.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники службы спасения отметили, что в автомобиле находилась группа молодежи. Двое из пассажиров, отказавшихся от госпитализации, покинули место происшествия пешком.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В районе Байтерек Западно-Казахстанской области 14 января удалось предотвратить утечку тетрагидрофурана после ДТП с участием грузового автомобиля.