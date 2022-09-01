МВД хочет забрать право назначения начальников ДП у акимов
МВД опубликовало проект на портале "Открытые НПА" о внесении изменений в указ президента по вопросам кадровой политики в системе органов госвласти.
Проект направлен на возврат к ранее действовавшей процедуре назначения на должности начальников департаментов полиции министром внутренних дел по согласованию с Комиссией по кадровой политике при Администрации президента без учета мнения акимов регионов.
В министерстве обосновали, что одним из проблемных вопросов является отсутствие возможности оперативно назначать начальника Департамента полиции.
Особенно остро, отметили в МВД, это проявилось в ходе локализации январских массовых беспорядков.
В министерстве также подчеркнули, что согласно закону "О правоохранительной службе", начальники ДП должны проходить ротацию каждые пять лет.
При этом процедура согласования с акимом региона существенно затягивает данный процесс, а в некоторых случаях и вовсе не позволяет соблюсти требования закона.МВД РК
В ведомстве заявили, что при отборе кандидатов на ответственные должности акимы регионов больше ориентируются не на профессиональные качества кандидата, а отдают предпочтение жителям региона, которых знают лично и которые пользуются авторитетом местного сообщества.
Однако зачастую данные критерии не соответствуют предъявляемым требованиям к квалификации и профессиональным качествам, предъявляемым к руководителям данного уровня.МВД РК
В министерстве также привели в пример назначения областных прокуроров, судей, начальников департаментов КНБ и Антикора.
Публичное обсуждение проекта продлится до 12 сентября.