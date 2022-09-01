МВД хочет забрать право назначения начальников ДП у акимов

В министерстве предложили вернуться к ранее действовавшей процедуре назначения на должности начальников департаментов полиции. Назначения проводил министр внутренних дел по согласованию с Комиссией по кадровой политике, сообщает Zakon.kz.

МВД опубликовало проект на портале "Открытые НПА" о внесении изменений в указ президента по вопросам кадровой политики в системе органов госвласти.

Проект направлен на возврат к ранее действовавшей процедуре назначения на должности начальников департаментов полиции министром внутренних дел по согласованию с Комиссией по кадровой политике при Администрации президента без учета мнения акимов регионов.

В министерстве обосновали, что одним из проблемных вопросов является отсутствие возможности оперативно назначать начальника Департамента полиции.

Особенно остро, отметили в МВД, это проявилось в ходе локализации январских массовых беспорядков.

В министерстве также подчеркнули, что согласно закону "О правоохранительной службе", начальники ДП должны проходить ротацию каждые пять лет.

При этом процедура согласования с акимом региона существенно затягивает данный процесс, а в некоторых случаях и вовсе не позволяет соблюсти требования закона. МВД РК

В ведомстве заявили, что при отборе кандидатов на ответственные должности акимы регионов больше ориентируются не на профессиональные качества кандидата, а отдают предпочтение жителям региона, которых знают лично и которые пользуются авторитетом местного сообщества.

Однако зачастую данные критерии не соответствуют предъявляемым требованиям к квалификации и профессиональным качествам, предъявляемым к руководителям данного уровня. МВД РК

В министерстве также привели в пример назначения областных прокуроров, судей, начальников департаментов КНБ и Антикора.

Публичное обсуждение проекта продлится до 12 сентября.