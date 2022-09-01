Гороскоп на 1 сентября для представителей всех знаков зодиака

Как отметили эксперты по звездам, 1 сентября у представителей большинства знаков зодиака обострится интуиция, которая поможет определить, кто из их окружения желает добра, а кто лишь тянет из них все соки, передает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", этот день сильно зависим от эмоций, которые могут как помочь наладить новые контакты, так и привести к невероятно плохим последствиям.

Овен

В первый день осени рожденные под данным созвездием открыты для окружающего мира.

Вы готовы больше рисковать и готовы позволить тем, кого вы любите, увидеть вас настоящим, а не ту версию, которая была создана для окружающих. Это принесет свои плоды. Вся любовь, которую вы положите на алтарь, будет способствовать более глубокой связи. Если вы находитесь в отношениях недолгое время, то стоит оценить их и расставить все по полочкам. Сообщите друг другу о своих потребностях и желаниях. Вы не сможете перейти к следующему этапу ваших отношений, если не откроетесь.

Космический совет: ваша любовь приведет к связи высшего порядка.

Телец

Представители данного знака всегда говорят о любви: о том, как найти "того единственного" и вместе написать совершенно новую историю.

Но что происходит, когда появляется возможность для чего-то большего? Вы бежите и прячетесь. Отпустите страхи и освободите место для того, что пугает вас больше всего. Ведь без стараний ни одна гусеница не превратилась в бабочку.

Космический совет: позвольте себе преобразиться.

Близнецы

У судьбы Близнецов всегда есть план, и план В тоже есть.

Позвольте тому, что должно быть отменено, отмениться, а тому, что должно быть разрушено, — рассыпаться в пыль. Вы двигаетесь к тому будущему, которое всегда себе представляли. Более того, в вашем прогнозе также есть случайная встреча. Эта случайная встреча с кем-то, кто был на вашей орбите, может открыть скрытые тропы и привести к новому пониманию вашего пути и цели.

Космический совет: вас ожидает судьбоносная и счастливая встреча.

Рак

Представители этого знака зодиака говорят, что готовы измениться, но так ли это на самом деле?

Сегодня звезды заставят вас осознать, как и где вы повторяете старые шаблоны. Вы не можете вырваться из этого порочного круга. Для того, чтобы преодолеть многолетний барьер, необязательно быть строгими с собой. Звезды призывают вас идти своим путем осознанно и делать то, что правильно как для вас, так и для окружающих.

Космический совет: пора стать совершенно новой версией себя.

Лев

Львам нужен кто-то еще, чтобы сказать, что мечты стоят того, чтобы за них бороться.

Пришло время вспомнить о собственной силе и потенциале и заняться тем, что вы когда-то считали невозможным. Но не все будут довольны, когда увидят, что вы процветаете, и это нормально. Не позволяйте их зависти стать причиной сомнений.

Космический совет: пришло время подтвердить свою веру.

Дева

Рожденные под данным созвездием учатся, узнают, что есть больше способов любить, чем те, которым их учили.

Вы узнаете, что можете отбросить привычные правила. Ваши чувства — это ваша сила, вы можете безопасно обнажать свое сердце и душу. Правильные люди будут поддерживать вас в самые сильные бури и никогда не осудят за темные мысли.

Космический совет: ваши чувства — это ваша сила.

Весы

Не все, кто окружает Весов, заботятся об их интересах.

Звезды просят вас снять розовые очки и увидеть реальность такой, какая она есть. Не позволяйте своей вежливости быть причиной, по которой вы продолжаете потворствовать друзьям в хорошую погоду. Да, возможны ссоры и расставания, но прямо сейчас вас окружает ощущение мира и спокойствия, которое приносит с собой подтверждение того, что шторм прошел.

Космический совет: обратите внимание на того, кто втерся к вам в доверие.

Скорпион

Для представителей данного знака это не тот день, чтобы дуться дома и сидеть за сериалом в пижаме с чашкой кофе.

Это день, когда нужно надеть свой лучший костюм или платье. В этот день уверенность окажется секретным соусом к вашему блюду успеха. Вы также можете обнаружить, что сегодня чувствуете себя довольно снисходительно. Побалуйте себя изысканной едой или посетите бар, который уже давно в вашем списке.

Космический совет: уверенность станет секретом вашего успеха.

Стрелец

У Стрельцов самый правильный человек тоже уже рядом.

То, что было в вашем подсознании, может прорваться в реальность. Вопрос в другом: вы больше боитесь или желаете чуда? Чтобы самый потаенный страх не стал реальным, действуйте так, как будто ваше сокровенное желание уже проявилось.

Космический совет: ваша самая заветная мечта или самый потаенный страх могут стать реальностью.

Козерог

Рожденные под этим созвездием чувствуют, что их жизнь застряла на второй передаче: что это был не их день, не их неделя, не их месяц и даже не их год.

Поймите, вы позволяете прошлым неудачам затуманить взор. Оглядитесь по сторонам и поймите, что Вселенная дает вам множество возможностей. Просто убедитесь, что вы ни в чем себя не ограничиваете.

Космический совет: потенциал того, что вы можете создать, безграничен.

Водолей

У Водолеев есть два вида друзей: те, кто будут веселиться с ними до самого утра, и друзья, которые будут прятать их телефон, если они соберутся написать бывшему партнеру.

Но какой друг вы? Завеса приподнимается, и это дарует вам ясность.

Космический совет: присмотритесь к себе и поймите, какой вы друг.

Рыбы

Когда вы в последний раз останавливались в этой бесконечной погоне за несбыточным? Когда в последний раз лежали в постели весь день и слушали свою любимую песню по кругу?

Взрослеть и так тяжело. Не усложняйте задачу, постоянно заставляя себя быть продуктивным. Сейчас самое время замедлиться и оценить все, что жизнь предлагает вам в настоящий момент.

Космический совет: прекратите эту бесконечную гонку за недостижимым счастьем.

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