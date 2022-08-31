Покупка недвижимости, отдых или замужество: восточный гороскоп на сентябрь

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала, нужно ли строить большие планы на покупку недвижимости в сентябре или лучше вложиться в отдых и эмоции, а также о том, суждено ли выйти замуж, передает Zakon.kz.

Как отметила эксперт-эзотерик интернет-изданию "Пятый канал", сентябрь в метафизике знаменует начало чего-то принципиального нового и неожиданного: кому-то слишком сильно повезет, а кого-то может "заносить на поворотах".

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

По словам астролога, есть вероятность нарушения планов, особенно это касается поездок, поэтому всегда имейте план "б".

Между тем даже в сложной ситуации вам обязательно окажут своевременную помощь, так что переживать не о чем.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Эксперт отметила, что есть большая вероятность общения с госорганами или с органами власти, с налоговыми, и здесь нужно свои дела все привести в порядок.

Есть вероятность решения вопросов, связанных с вашими детьми. Возможно, по здоровью или какая-то конфликтная ситуация.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

По словам эксперта-эзотерика, произойдет окончание важного дела и начало нового периода.

В особенности это касается работы и карьеры. Также возможны поездки или какие-то водные процедуры.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Возможна, как отметила Елена Егорова, встреча интересного человека противоположного пола, неожиданное знакомство.

Некоторым повезет особенно: возможно предложение руки и сердца. Кроме того, вас ждут вопросы, связанные с бюджетом и недвижимостью.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Для вас, по словам астролога, пришло окончание сложного периода.

Если кто-то болел до этого, то грядет скорое и окончательное выздоровление. Также есть вероятность поездки, путешествия и завершения какого-то длительного, важного для вас процесса.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Им Елена Егорова советует быть внимательными с окружением.

Вы можете дать обещание, которое потом будет очень тяжело исполнить. Тщательно взвешивайте каждый свой шаг, чтобы потом не пожалеть о своем решении.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Эксперт предупреждает: не доверяйте малознакомым людям.

Есть опасность грабежа, и это касается не только ваших вещей и финансов, но и ваших идей. Также обратите внимание на свое здоровье.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Для них, как отметила астролог, предстоит прекрасный месяц.

Грядет карьерный рост, не исключено взаимодействие с важными специалистами, а также вас ожидают праздники и счастливые события. Велика вероятность приятных встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения.

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Есть вероятность, по словам специалиста, появления неких вредных привычек и негативного влияния общества на вас.

Рекомендация: отстаивайте свои интересы и не давайте окружающим склонить вас к действиям, которые вы не собирались делать.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Как отметила Елена Егорова, самое время заняться своим здоровьем.

Также к вам могут прийти судьбоносные известия, которые повлияют на все ближайшее будущее. Берегите, пожалуйста, глаза, горло, легкие. Все, что относится к верхней части туловища.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

По словам эксперта-эзотерика, стоит уделить внимание отдыху и сну.

Выспитесь наконец, уделите внимание своему здоровью. Смелость и храбрость в отстаивании своих интересов приведут вас к нужной цели. Особенно это касается целей, связанных с финансами и недвижимостью.

Кролик (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Елена Егорова предупреждает, что есть риски предательства.

Вам выпадает комбинация "нож в спину". Будьте внимательны со своим окружением: друзьями, знакомыми. Людьми, с которыми вы общаетесь в обществе. Между тем наступает очень благоприятный период для смены имиджа. Подумайте над этим.

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