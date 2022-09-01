Нужно ли платить налоги с унаследованного депозита
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На сайте электронного правительства был задан вопрос: нужно ли платить налоги с денег, доставшихся по наследству в виде депозита, и предоставлять налоговую отчетность, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в Комитете госдоходов, согласно Налоговому кодексу в годовой доход физического лица включаются все виды его доходов.
Вместе с тем из доходов физического лица, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, исключаются доходы в виде имущества, включая работы и услуги, полученные физическим лицом на безвозмездной основе от другого физического лица, в том числе в виде дарения и наследования.
Таким образом, денежные средства, полученные безвозмездно физическим лицом, признаются доходами такого лица, которые в последующем подлежат корректировке. Соответственно, такие доходы не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом, – заключили в КГД.
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