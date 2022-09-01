Абылкасымова назвала причину покупки Сбербанка Казахстан "Байтереком"

Председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова назвала причину покупки Сбербанка Казахстан холдингом "Байтерек", передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах совместного заседания палат Парламента она сообщила, что пока параметры сделки не могут быть разглашены. Но банк является полностью устойчивым и платежеспособным. Банк не будет докапитализирован, у него высокая достаточность капитала.

Я думаю, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со Сбербанком. После 12 октября банк включается в так называемый список СДН. Этот список ограничивает операции, которые может осуществлять банк, которые могут с ним проводить другие финансовые организации. В этой связи для исключения банка из СДН было принято решение российским акционером продать этот банк. Мадина Абылкасымова

23 августа "Байтерек" и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане.

Журналисты также поинтересовались у главы агентства, стоит ли вопрос о покупке ВТБ банка.

ВТБ принял решение продолжить свои операции на рынке Казахстана. Несмотря на то, что он тоже включен в санкционный список. Он продолжает операции в нацвалюте, они не запрещены, – сообщила Мадина Абылкасымова.