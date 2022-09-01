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Новый аким Туркестанской области рассказал о своей семье

аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды Фото: primeminister.kz
Новый аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в кулуарах совместного заседания палат Парламента прокомментировал свое назначение, сообщает Zakon.kz.
Настрой хороший, будем работать во благо Туркестанской области. Это мой родной регион, я там родился, вырос, прожил. Я ответственен в 10 раз больше. Я думаю, неплохо там работа велась, по всем принятым программам будем продолжать работу. Дархан Сатыбалды

Также Дархан Сатыбалды ответил на вопрос, богатый ли он человек.

У меня нет такого богатства. Когда у казахов сложности, мы говорим, где его братья, сестры, родственники? Я сам из большого рода, нас 6 сыновей, я – пятый из 6 сыновей, у меня есть младший брат. Я один-единственный на госслужбе из 6 сыновей, остальные –бизнесмены. Дархан Сатыбалды

Кроме того, новый аким Туркестанской области рассказал, есть ли у него бизнес.

Если заниматься бизнесом, я должен все оставить и заниматься бизнесом. Я читал о фирмах, про которые писали. Мои братья никогда не вмешивались в мою работу, такие вещи, как тендеры, такого не будет. Они не будут участвовать в тендерах.Дархан Сатыбалды

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Тамила Языкова
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