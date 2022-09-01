В Казахстане введут "налог на роскошь"
Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь", передает Zakon.kz.
Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь".Касым-Жомарт Токаев
Как отметил глава государства, "налог на роскошь" будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.
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