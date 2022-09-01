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Системные проблемы экономики озвучил президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Президент Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу страны озвучил системные проблемы отечественной экономики и пути их решения, сообщает Zakon.kz.
Обозначу конкретные направления реформ. Первое – новая экономическая политика. Системные проблемы нашей экономики известны хорошо. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, неравномерное распределение доходов. Безусловно, это все сложные проблемы, но существуют конкретные пути их решений. Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, развитие МСБ, человеческого капитала, обеспечение верховенства закона. Нужны новые подходы. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, для качественного, инклюзивного роста благосостояния граждан приоритетами нового экономического курса станут:

  • стимулирование частных предпринимательских инициатив, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; 

  • развитие конкуренции,  то есть обеспечение равных возможностей для всех;

  • справедливое распределение национального дохода.

Все это, как уточнил глава государства, предполагает решение ряда первоочередных задач. 

Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказать от вмешательства государства в ценообразование. Глава государства

Исключение, по словам президента, составят неконкурентные рынки, тарифы монополистов останутся под плотным контролем.

Но контроль не означает давление. Участились случаи, когда госорганы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия нужно прекращать. Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополии и обеспечением инвестиции в инфраструктуру. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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