Токаев пригрозил правительству
Фото: senate.parlam.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу правительства, сообщает Zakon.kz.
В целом, нужно говорить откровенно, правительство снова и снова допускает пробелы в своей работе. С одной стороны, не хватает горюче-смазочных материалов, с другой – сахара. Все это происходит из-за того, что при принятии конкретных решений правительство действует очень медленно из-за невозможности сделать смелый шаг.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что граждане недовольны, и это уместно.
Поэтому, если так будет продолжаться, то придется снова принимать конкретные кадровые решения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ