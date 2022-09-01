Правительство примет решение по незаконно присвоенным землям до 2023 года
Фото: pixnio
Озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок с землей, передает корреспондент Zakon.kz.
Хочу лично остановиться на деятельности комиссии по рекультивации неосвоенных земель. В рамках работы комиссии государству возвращено 2,9 млн га земель сельскохозяйственного назначения.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что до конца года планируется рекультивировать не менее 5 млн га земель.
Количество незастроенных или незаконно переданных земель составляет около 10 млн га. Конкретное решение по этим направлениям правительство и акиматы должны принять до конца следующего года. Теперь мораторий на проверку земельного вопроса отменен. Думаю, этот шаг положительно скажется на работе.Касым-Жомарт Токаев
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