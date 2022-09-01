Правительство примет решение по незаконно присвоенным землям до 2023 года

Озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок с землей, передает корреспондент Zakon.kz.

Хочу лично остановиться на деятельности комиссии по рекультивации неосвоенных земель. В рамках работы комиссии государству возвращено 2,9 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что до конца года планируется рекультивировать не менее 5 млн га земель.