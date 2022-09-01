Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

До 2028 года в Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год

Пенсионный возраст для женщин в Казахстане будет 61 год до 2028 года Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет 61 год, сообщает Zakon.kz.
Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.

Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны.

Читайте также

За ряд преступлений в Казахстане ужесточат наказание

Президент пообещал жестко реагировать на призывы к массовым беспорядкам

Добровольное медстрахование поручил внедрить президент

Анастасия Стативкина
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Дизельное топливо
Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера
11 вилл российского миллиардера арестовали в Италии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления