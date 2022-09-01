До 2028 года в Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год

Фото: Zakon.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет 61 год, сообщает Zakon.kz.

Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев По его словам, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Читайте также За ряд преступлений в Казахстане ужесточат наказание Президент пообещал жестко реагировать на призывы к массовым беспорядкам Добровольное медстрахование поручил внедрить президент

Следите за новостями zakon.kz в: