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Часть инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев, Нацфонд, инвестдоход Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев, передает Zakon.kz.
Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что по достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года.Касым-Жомарт Токаев

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Послание Токаева-2022 Нацфонд Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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