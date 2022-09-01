Часть инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев, передает Zakon.kz.

Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Касым-Жомарт Токаев Глава государства отметил, что по достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года. Касым-Жомарт Токаев Читайте также Токаев предложил ввести однократное президентство Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

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