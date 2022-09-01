Добровольное медстрахование поручил внедрить президент
Фото: Zakon.kz
Озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, Касым-Жомарт Токаев поручил запустить систему добровольного медицинского страхования, передает корреспондент Zakon.kz.
Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой.
Это большое упущение. Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственного частного партнерства. Нужно только создать правильные условия.Касым-Жомарт Токаев
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