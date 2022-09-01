Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом разработают в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает Zakon.kz.

Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Касым-Жомарт Токаев По словам главы государства, с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Касым-Жомарт Токаев Читайте также Глава Минфина о расходах на внеочередные выборы президента: Мы посчитаем Токаев предложил ввести однократное президентство Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

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