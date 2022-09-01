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Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом разработают в Казахстане

Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом разработают в Казахстане Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает Zakon.kz.
Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом.Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.Касым-Жомарт Токаев

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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