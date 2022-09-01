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Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий

Беспорядки, Казахстан, январь Фото: Zakon.kz
В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
Я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий.Касым-Жомарт Токаев

Президент заверил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

По словам главы государства, под амнистию не попадут лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.

Проявив гуманизм, мы как нация извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения.Президент Казахстана

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Беспорядки-2022 Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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