В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий. Касым-Жомарт Токаев

Президент заверил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

По словам главы государства, под амнистию не попадут лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.