Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий
Фото: Zakon.kz
В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
Я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий.Касым-Жомарт Токаев
Президент заверил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.
По словам главы государства, под амнистию не попадут лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.
Проявив гуманизм, мы как нация извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения.Президент Казахстана
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