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Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года Фото: senate.parlam.kz
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Также глава государства предложил провести внеочередные выборы президента осенью.

Построение Справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера. Безделью и саботажу места не будет. Мы не свернем с намеченного пути. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны.

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