Президент пообещал жестко реагировать на призывы к массовым беспорядкам

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Озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что уполномоченные органы пересмотрят меры за призывы к массовым беспорядкам, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что правоохранительная сфера находится всегда под пристальным вниманием общественности. Серьезным испытанием для сил правопорядка стали дни трагического января. Тогда под влиянием провокаторов митинги переросли в массовые беспорядки, которые затем обрели характер антигосударственного мятежа. Многие из подстрекателей отделались условными или мягкими приговорами, однако степень их вины гораздо выше, поскольку эти люди сознательно нагнетали обстановку и сыграли ключевую роль в эскалации ситуации, которая закончилась трагедией. Ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского сообщества с обоснованием необходимости ужесточения наказания за призывы к массовым беспорядкам. Их доводы вполне резонные, поэтому поручаю уполномоченным органам проработать этот вопрос и принять конкретные меры. Касым-Жомарт Токаев По словам президента, следует жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия. Люди, которые совершают подобные деструктивные действия и призывают к нарушению закона, не смогут избежать сурового наказания. Наш общий принцип – политическому плюрализму мы говорим "да", экстремизму, бандитизму, хулиганству мы говорим решительное "нет". Там, где начинаются целенаправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова, о плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность общества, попытка расшатывания устоев государства. Касым-Жомарт Токаев Читайте также За ряд преступлений в Казахстане ужесточат наказание Добровольное медстрахование поручил внедрить президент До 2028 года в Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год

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