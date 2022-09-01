За ряд преступлений в Казахстане ужесточат наказание

Озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за некоторые виды преступлений, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства особо отметил необходимость значительного усиления общественной безопасности.

В последнее время учащаются случаи тяжких преступлений: убийств и бандитских разборок. Они совершаются с особым цинизмом. Являются вызовом всему нашему обществу. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, эту опасную тенденцию нужно пресекать на корню. В связи с этим глава государства предложил ужесточить наказание за эти виды преступлений, а также исключить условно-досрочное освобождение.

Также президент добавил, что нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия.