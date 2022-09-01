За ряд преступлений в Казахстане ужесточат наказание
Фото: pexels
Озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за некоторые виды преступлений, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства особо отметил необходимость значительного усиления общественной безопасности.
В последнее время учащаются случаи тяжких преступлений: убийств и бандитских разборок. Они совершаются с особым цинизмом. Являются вызовом всему нашему обществу. Касым-Жомарт Токаев
По его словам, эту опасную тенденцию нужно пресекать на корню. В связи с этим глава государства предложил ужесточить наказание за эти виды преступлений, а также исключить условно-досрочное освобождение.
Также президент добавил, что нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия.
Безнаказанность дебоширов развязывает им руки. Фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния. Нельзя, чтобы пострадавшие от семейно-бытового насилия боялись осуждения общества или давления чьей-либо стороны. Для этого полицейские должны очень деликатно работать с ними, принимая все необходимые меры. Касым-Жомарт Токаев
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