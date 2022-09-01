Токаев: Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на строительство школ

Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что все изъятые у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ, сообщает Zakon.kz.

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