Токаев: Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на строительство школ
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что все изъятые у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ, сообщает Zakon.kz.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил сделать высшее образование более доступным. По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны.
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