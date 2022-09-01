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Токаев: Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на строительство школ

Токаев: Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на строительство школ Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что все изъятые у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ, сообщает Zakon.kz.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил сделать высшее образование более доступным. По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны.

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Анастасия Стативкина
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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