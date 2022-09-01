Казахстан занял 97-е место в рейтинге миролюбивых стран

В рейтинге миролюбивых стран Global Peace Index-2022 Казахстан оказался на 97-м месте из 163 государств. Индекс cтраны составил 2,071. По сравнению с прошлым годом страна потеряла сразу 29 позиций, сообщает Zakon.kz.

Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказались Молдова, Армения, Узбекистан и Кыргызстан, ниже — Туркменистан, Беларусь, Азербайджан, Украина и Россия, пишет finprom.kz.

Самыми миролюбивыми странами признаны Исландия, Новая Зеландия и Ирландия, худшие показатели — у Афганистана.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры.

В Казахстане по итогам января–июля текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 48,5 млрд тенге — в 2,1 раза больше, чем годом ранее, в стоимостном выражении, и вдвое больше в реальном физическом объеме (ИФО — 199,2%).

В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Туркестанскую область: 14 млрд тенге, годовой рост — в 3,4 раза за год. В тройке лидеров также оказались Нур-Султан (11,9 млрд тенге, годовой рост — в 3 раза) и Алматы (6,8 млрд тенге, годовой рост — в 2,7 раза).

Наименьший объем капвложений в секторе был зафиксирован в Северо-Казахстанской области: 84,3 млн тенге, минус сразу 88,7% за год. Кроме того, не наблюдалось пока инвестиций в новообразованной Улытауской области.

Наибольший годовой рост объема инвестиций был отмечен в Кызылординской области: в 17,6 раза за год, до 1,3 млрд тенге.

В разрезе источников финансирования 54,9% капвложений было обеспечено за счет республиканского бюджета: 26,6 млрд тенге — в 5,3 раза больше, чем годом ранее.

Инвестиции за счет местного бюджета составили 20,4 млрд тенге (плюс 19,2% за год), за счет собственных средств предприятий — 1,1 млрд тенге (плюс 28,7%), за счет заемных средств — 361,4 млн тенге.