Высокая пожарная опасность, дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 2 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 2 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Погоду на большей части Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь на северо-западе, западе, востоке страны с наступлением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе – с пыльной бурей. Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков:

чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Жамбылской , Кызылординской , Туркестанской , Актюбинской , Алматинской , Жетысуской областей , на западе и юге Атырауской области , на юге Западно-Казахстанской , Абайской , Костанайской , Карагандинской , Улытауской областей ;

высокая пожарная опасность ожидается на большей части Акмолинской, Костанайской областей.

Согласно прогнозу:

сильная жара сохраняется днем на большей части Атырауской , Актюбинской , Мангистауской , Костанайской , Улытауской , Жетысуской областей , на юге, западе, севере Жамбылской области , на юге Западно-Казахстанской области , на юге, востоке, в центре Карагандинской области ;

сильная жара ожидается на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской областей.

Новость по теме Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики

В Казахстане первый месяц осени начнется с по-летнему жаркой и сухой погоды на большей части территории страны, лишь на крайнем северо-западе пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – с порывистым ветром.