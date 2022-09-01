Высокая пожарная опасность, дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 2 сентября
Погоду на большей части Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь на северо-западе, западе, востоке страны с наступлением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе – с пыльной бурей.Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков:
чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей;
высокая пожарная опасность ожидается на большей части Акмолинской, Костанайской областей.
Согласно прогнозу:
сильная жара сохраняется днем на большей части Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Улытауской, Жетысуской областей, на юге, западе, севере Жамбылской области, на юге Западно-Казахстанской области, на юге, востоке, в центре Карагандинской области;
сильная жара ожидается на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской областей.
В Казахстане первый месяц осени начнется с по-летнему жаркой и сухой погоды на большей части территории страны, лишь на крайнем северо-западе пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – с порывистым ветром.