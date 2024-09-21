Сентябрьские капризы погоды: дожди с грозами и пожарная опасность ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается на западе, севере и в центре республики.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди, на юге, юго-востоке – с грозами... По Казахстану ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – говорится в прогнозе.

По данным гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на западе, в центре Алматинской сохранится , на востоке Абайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Актюбинской, на севере Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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