Мы – самые обаятельные и инвестиционно привлекательные?

Казахстан становится привлекательной гаванью для иностранных инвестиций. Деньги из-за рубежа – российские и не только – помогают экономике вернуться на допандемийный уровень, передает Zakon.kz.

На прошлой неделе во время встречи президентов Казахстана и России было объявлено, что накопленные казахстанские инвестиции в РФ достигли уровня в 4,5 млрд долларов, а российские в Казахстан – 17 млрд долларов. Немного странно звучит, но мы стали лидерами среди постсоветских государств по привлечению инвестиций – и не только из России. Привлекательнее нас страны в регионе нет.

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Деньги идут вместе с бизнесом. По данным Бюро нацстатистики, к концу мая число действующих в республике иностранных предприятий выросло на 12,7%, до 25 тысяч. При этом всплеск притока зарубежного бизнеса начался в марте, вскоре после начала военной спецоперации России в Украине. Аналитики говорят, что вложения в вовлеченные в конфликт страны слишком рискованны – плюс инвесторы опасаются санкций. Поэтому они ищут новые страны для инвестиций – и Казахстан тут оказывается первым претендентом. Речь идет как об инвесторах из дальнего зарубежья, так и о россиянах, раньше вкладывающих в собственную экономику. К нам пришли российские InDriver и сеть бытовой электроники DNS. Первые вообще перевели свой офис в Нур-Султан, вторые открыли крупный торговый центр в столице и, по данным источников, нацеливаются на Алматы.

Впрочем, не будем списывать все на военный конфликт. Еще в конце прошлого года пресс-служба Евразийского банка развития сообщила, что по итогам 2020 года Казахстан привлек из стран ЕАЭС 11,2 млрд долларов, став лидером по этому показателю в регионе. Полный объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 23,7 млрд долларов, это лучший показатель в ЕАЭС. На втором месте – Узбекистан.

Немного странно ощущать себя чемпионом, не правда ли? Но это результат действительно долгой работы. Привлечение зарубежных инвестиций, "инвестиционная привлекательность" – это почти мантры для казахстанских властей. В 2018 году привлечение инвестиций было поручено Минэкономики и МИД РК. Тогда же МИД стал ответственным за Комитет по инвестициям и компанию KAZAKH INVEST. Благодаря такой связке иностранные инвесторы получили полный пакет услуг по принципу "одного окна" с сопровождением на всех этапах проекта. Тогда же открылся МФЦА с независимым судом, английским правом и налоговыми льготами на 50 лет.

Даже январские события не отпугнули инвесторов. Уже в марте 2022 года были объявлены политические реформы, в том числе в части расширения приватизации и борьбы с коррупцией, в перспективе способные положительно сказаться на инвестиционном климате. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил по максимуму использовать сложившуюся в мире ситуацию для привлечения инвесторов и бизнесменов, в том числе из России. "Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", – заявил он в июле этого года. Как результат – Госдепартамент США в своем недавнем докладе отметил "существенный прогресс Казахстана в построении рыночной экономики и проведении институциональных и правовых реформ". Характерно, что два оппонента на мировой арене признали заслуги Казахстана.

Но могли бы выиграть еще больше. В докладе Госдепа отмечается, что требуется работа в части устранения коррупционных проблем, бюрократии и произвола правоохранительных органов. Бизнесмены тоже отмечают, что часто сталкиваются с проволочками при получении ИИН, регистрации компаний. Нередко затягиваются вопросы с выдачей нужных лицензий и разрешений. В основном это касается россиян – просто потому, что они теснее интегрированы с нами, но и другие бизнесмены, конечно, не должны сталкиваться с проблемами.

Казахстан стал "тихой гаванью" для бизнеса, работавшего на постсоветском пространстве. С одной стороны, мы следим за соблюдением санкций и не собираемся их нарушать. С другой – сегодня открылись и продолжают открываться новые возможности, которые нужно использовать. Приходящие в страну деньги остаются в нашей экономике, создают новые рабочие места, новую продукцию. Учитывая, что в основном это проекты российских бизнесменов, нет языкового барьера и культурные различия тоже минимальны. Теперь часть российского бизнеса становится казахстанским. Это во многом решает проблему экономического развития страны. Эксперты признают, что раскручивающаяся в Казахстане инфляция имеет характер "привезенной" к нам. Рост цен на зарубежную продукцию повышает цены внутри страны. Соответственно, чем больше мы будем производить сами, тем меньше будет импорт инфляции, тем медленнее будут расти цены внутри страны. Значит, надо всеми силами поощрять приток иностранных инвестиций – из России и не только – и снимать оставшиеся барьеры на пути инвесторов. Опыт последних 10 лет показывает, что это задача выполнимая.