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В Послании Токаева представлены контуры справедливого Казахстана – эксперт

Токаев на заседании Фото: akorda.kz
Доктор социологических наук, профессор, председатель правления Ассоциации социальных работников Казахстана, руководитель группы стратегического анализа КИОР Ляззат Нуркатова отметила новые стандарты, которые президент Токаев задал в своем Послании-2022, передает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что последовательность намеченного курса, континуальность Касым-Жомарта Токаева подтверждается конкретными решениями.

Среди важных новелл, предложенных президентом, Ляззат Нуркатова назвала кредитование молодежи под 2,5% и льготы для обучающихся по результатам обучения от 30 до 100%.

Безусловно, это перераспределение ответственности между родителями, учащимися и образовательным учреждением. Но возникают риски, связанные с неосвоением уже существующих программ поддержки молодежи. Поясню. Государственные органы должны четко и внимательно отработать механизмы реализации с учетом потребности современной молодежи и региональной специфики, так как это может иметь обратный эффект, такой как закредитованность молодежи – в связи с низкими доходами и слабой привлекательностью государственных мер поддержки. Ляззат Нуркатова

Президент подчеркнул, что целью экономической политики является инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Ляззат Нуркатова отмечает, что достичь этого можно через стимулирование частной предпринимательской инициативы, обеспечение равных возможностей для всех, справедливое распределение национального дохода.

Символично, сегодня, 1 сентября, президент дал старт совершенно новой программе "Нацфонд – детям", это исторический шаг на пути построения справедливого Казахстана. Планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. К электронному кошельку своевременно добавляется "умная" копилка, потому что накопленные деньги будут предназначены на приобретение жилья и получение образования. Ляззат Нуркатова

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Послание президента – 2022 Послание Токаева-2022 Казахстан
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