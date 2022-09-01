Сколько должны храниться документы в коллекторских агентствах

Правлением АРРФР от 22 августа 2022 года внесены изменения в Перечень основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки коснулись сроков хранения документов.

Договоры доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, а также перечень передаваемых документов и сведений по правам по данным договорам, переданным коллекторскому агентству на основании договора доверительного управления – хранятся в течение пяти лет по истечении срока договора. Реестры должников, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, к которым были переданы на основании договоров доверительного управления – хранятся в течение пяти лет по истечении срока договора. Регистрационные журналы договоров доверительного управления – хранятся постоянно.

Книги регистрации договоров банковского займа и договоров о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым коллекторским агентством приобретены у кредиторов, приняты в доверительное управление, также хранятся постоянно.

Акты приема-передачи сведений и документов по задолженности, которые были переданы коллекторскому агентству на основании договора о взыскании задолженности, договора доверительного управления, на дату получения уведомления уполномоченного органа об исключении коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств либо принятия коллекторским агентством решения о добровольном прекращении осуществления коллекторской деятельности – хранятся постоянно.

Постановление вводится в действие с 11 сентября 2022 года.