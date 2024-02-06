В Казахстане в перечень основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, внесли изменения

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 31 января 2024 года внесены изменения Перечень основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроков их хранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменены формулировки в двух пунктах.

Так, говорится, что кредитные досье заемщиков (по беззалоговым займам) – физических и юридических лиц, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к которым коллекторским агентством приобретены у кредиторов, в том числе документы, подтверждающие проведение кредитором процедуры по урегулированию просроченной задолженности заемщика – физического лица в течение 24–х последовательных месяцев со дня возникновения просроченной задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, и коллекторским агентством процедуры урегулирования задолженности заемщика – физического лица в течение двенадцати месяцев со дня приобретения права (требования): хранятся на бумажном носителе:

в исполнительном органе коллекторского агентства – 5 лет;

в филиалах, представительствах – 5 лет.

на электронном носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате) – также по 5 лет соответственно.



Кредитные досье заемщиков (по залоговым займам) – физических и юридических лиц, в том числе документы, подтверждающие проведение кредитором процедуры по урегулированию просроченной задолженности заемщика – физического лица в течение 24-х последовательных месяцев со дня возникновения просроченной задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, и коллекторским агентством процедуры урегулирования задолженности заемщика – физического лица в течение двенадцати месяцев со дня приобретения права (требования):

хранятся на бумажном носителе:

в исполнительном органе коллекторского агентства – 10 лет;

в филиалах, представительствах – 10 лет.

на электронном носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате) – по 10 лет соответственно.



В примечании говорится, что сроки указаны после выполнения всех действий по договору.

Постановление вводится в действие с 5 февраля 2024 года.