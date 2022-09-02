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Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто

Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами Фото: Zakon.kz
Власти РК решили перекрыть нелегальный ввоз авто из других стран. Накануне Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести разовый утильсбор и первичную регистрацию таких машин. Эксперты рассказали Zakon.kz, как будет проходить процедура и какие авто все-таки выведут из тени.

Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в ходе Послания народу Казахстана предложил легализовать все машины, ввезенные в страну до 1 сентября. Утильсбор и первичная регистрация при этом обойдутся не более чем в 250 тысяч тенге.

Правда, эта мера коснется только тех машин, которые не числятся в розыске, а также прошли таможенную очистку. К слову, легализовать авто с правым рулем (ввоз и эксплуатация таких машин в Казахстане запрещены с 2008 года) уже не получится.

Стоит отметить, что ситуация с иностранными авто в Казахстане весьма непростая. За последние несколько лет водители машин в основном с армянскими и российскими номерами не раз устраивали акции протеста и писали обращения президенту. И похоже, власти их услышали.

Заявление главы государства после Послания народу Zakon.kz решил прокомментировать политолог Санжар Бокаев.

В начале 2020 года президент уже давал месяц для временной регистрации временно ввезенных авто в Казахстан, но без снижения размеров утильсборов. Тогда эта инициатива не сработала. Сейчас (с единой оплатой 200-250 тыс. тенге) многие, конечно, воспользуются этой возможностью.Санжар Бокаев

Эксперт уверен, что если примерно 200 тысяч авто на иностранном учете будет легализовано по той ставке, которую озвучил Касым-Жомарт Токаев, то бюджет страны пополнится примерно на 40 миллиардов тенге.

Мы, безусловно, рады, что президент Казахстана нас слышит и способствует решению проблем легализации автомобилей с иностранным учетом. Однако данная акция (единая оплата 200-250 тысяч тенге) является разовой и относится к борьбе с последствиями, не решая первопричину. Почему к нам заезжают автомобили из разных стран полулегально? Потому что автомобиль у нас в стране стал недоступным. Даже при снижении утильсбора на 50%, что было сделано в этом году, ставки утилизации у нас остаются самыми высокими в мире. При этом ни в одной другой стране нет понятия "первичная регистрация". Политолог Санжар Бокаев

При этом точный механизм постановки на учет иностранных машин пока неизвестен. Скорее всего, эту функцию передадут профильному ведомству, и уже после будет ясна сама схема легализации таких авто.

Как поясняет политолог, средний возраст автомобиля в Казахстане уже превысил 20-летний рубеж. Новых автомобилей в автосалонах не так много, и цены на машины за последние пять лет сильно возросли.

Чтобы решить эти проблемы, по мнению Санжара Бокаева, нужно еще снизить утильсбор и первичную регистрацию, это позволит сделать Казахстан автомобильным хабом региона.

– К нам бы завозили свежие автомобили и перепродавали в соседние страны. Бюджет мог пополниться налогами на сотни миллиардов в год, мы могли омолодить свой автопарк и улучшить экологию в городах, – рассуждает эксперт.

В Ассоциации казахстанского автобизнеса считают, что глава государства не только пошел навстречу казахстанцам, но и решил оздоровить местный авторынок и вывести из тени все машины с иностранными номерами, которые в последнее время буквально заполонили города.

– Обеление авторынка, легализация ввоза и вопросы обращения автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, очень правильная и своевременная мера, так как, к сожалению, есть массовые попытки регистрировать криминальные, залоговые авто, а также автомобили, не соответствующие техническому регламенту. Из-за этого страдают наши граждане, многие были обмануты и несут финансовые потери. Потребитель юридически не защищен, – прокомментировали в пресс-службе АКАБ.

Сейчас эксперты проводят параллели еще и с ситуацией, которая в стране сложилась два года назад. Тогда машины с иностранным учетом также пытались "очистить", разрешив автовладельцам временно зарегистрировать свое транспортное средство. Единая ставка сбора была достаточно небольшой и составляла не более 5% от стоимости нового авто.

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Анастасия Беньяминова
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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