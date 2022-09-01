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Токаев поручил ввести единый сбор за утилизацию и регистрацию автомобилей

Токаев поручил ввести единый сбор за утилизацию и регистрацию автомобилей Фото: Zakon.kz
Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку».

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт
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