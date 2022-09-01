Токаев поручил ввести единый сбор за утилизацию и регистрацию автомобилей

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Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку». Читайте также Токаев предложил ввести однократное президентство Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

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