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Как будут вести реестр иностранных онлайн-платформ и мессенджеров

ведение реестра иностранных онлайн-платформ и мессенджеров Фото: unsplash
МИОР РК приказом от 24 августа 2022 года утвердил Правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, передает Zakon.kz.

Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом (МИОР) на основании сведений, представленных ему на электронный адрес собственниками или иными законными представителями иностранной онлайн-платформы либо сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Полученные данные включаются в реестр в течение семи рабочих дней.

Каждая реестровая запись содержит следующую информацию:

  • сведения о законных представителях;

  • почтовый адрес, электронный адрес законного представителя;

  • доменное имя онлайн-платформы или сервиса;

  • электронный адрес администрации онлайн-платформы или сервиса;

  • номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;

  • сведения, связанные с организацией взаимодействия уполномоченного органа с законными представителями;

  • сведения, связанные с изменением данных.

Реестр ведется в электронном виде на казахском и других языках.

В реестре сохраняется персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей.

Указывается, что удаление сведений из реестра не допускается.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2022 года.

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