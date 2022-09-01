Как будут вести реестр иностранных онлайн-платформ и мессенджеров

МИОР РК приказом от 24 августа 2022 года утвердил Правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, передает Zakon.kz.

Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом (МИОР) на основании сведений, представленных ему на электронный адрес собственниками или иными законными представителями иностранной онлайн-платформы либо сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Полученные данные включаются в реестр в течение семи рабочих дней.

Каждая реестровая запись содержит следующую информацию:

сведения о законных представителях;

почтовый адрес, электронный адрес законного представителя;

доменное имя онлайн-платформы или сервиса;

электронный адрес администрации онлайн-платформы или сервиса;

номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;

сведения, связанные с организацией взаимодействия уполномоченного органа с законными представителями;

сведения, связанные с изменением данных.

Реестр ведется в электронном виде на казахском и других языках.

В реестре сохраняется персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей.

Указывается, что удаление сведений из реестра не допускается.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2022 года.