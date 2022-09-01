Как будут вести реестр иностранных онлайн-платформ и мессенджеров
Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом (МИОР) на основании сведений, представленных ему на электронный адрес собственниками или иными законными представителями иностранной онлайн-платформы либо сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Полученные данные включаются в реестр в течение семи рабочих дней.
Каждая реестровая запись содержит следующую информацию:
сведения о законных представителях;
почтовый адрес, электронный адрес законного представителя;
доменное имя онлайн-платформы или сервиса;
электронный адрес администрации онлайн-платформы или сервиса;
номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;
сведения, связанные с организацией взаимодействия уполномоченного органа с законными представителями;
сведения, связанные с изменением данных.
Реестр ведется в электронном виде на казахском и других языках.
В реестре сохраняется персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей.
Указывается, что удаление сведений из реестра не допускается.
Приказ вводится в действие с 11 сентября 2022 года.