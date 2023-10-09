Как будут вести реестр законных представителей онлайн-платформ
Основными задачами ведения реестра являются включение в реестр и учет законных представителей онлайн-платформ на территории Казахстана. Реестр ведется уполномоченным органом в электронном виде на казахском и русском языках.
Порядок ведения реестра
Реестр формирует и ведет уполномоченный орган на основании сведений, представленных на электронный адрес, указанный на его официальном интернет-ресурсе www.gov.kz собственниками и (или) иными законными представителями онлайн-платформы.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с момента представления на электронный адрес собственниками и (или) иными законными представителями онлайн-платформ сведений для включения в реестр, проверяет их на наличие следующих сведений:
- сведения о законных представителях онлайн-платформ:
- для граждан РК – ФИО (при его наличии), ИИН, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания;
- для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, БИН, основной государственный регистрационный номер, ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица, иного контактного лица организации;
- для ИП – наименование, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
- для иностранных организаций – полное и сокращенное (при наличии) наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения;
- для иностранных граждан и лиц без гражданства – ФИО (при его наличии), вид, номер и страна выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (при наличии);
- почтовый адрес, электронный адрес законного представителя онлайн-платформы;
- доменное имя онлайн-платформы;
- электронный адрес администрации онлайн-платформы;
- номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;
- сведения, связанные с изменением данных, предусмотренных предыдущими подпунктами.
Собственник и (или) иной законный представитель онлайн-платформ дает (отзывает) согласие на сбор, обработку персональных данных письменно, посредством направления согласия на электронный адрес уполномоченного органа в порядке определяемом законом "О персональных данных и их защите".
Если собственники и (или) инык законнык представители онлайн-платформ предоставили неполные сведения для включения в реестр, уполномоченный орган готовит мотивированный отказ и направляет его на электронный адрес собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы.
В этом случае после внесения необходимых данных для включения в реестр сведения предоставляются повторно.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня получения сведений на электронный адрес, указанный на его официальном интернет-ресурсе www.gov.kz включает в реестр сведения о законных представителях онлайн-платформ по взаимодействию с уполномоченным органом, и уведомляет собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы о его включении в реестр.
Информации о прекращении деятельности онлайн-платформы, а также сведения об изменении данных вносятся в реестр уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней со дня их поступления.
Персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей сохраняется в реестре. Сведения из него удалять нельзя.
Сбор и обработку персональных данных ведет уполномоченный орган с согласия собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".
Приказ вводится в действие 17 октября 2023 года.
Одновременно с этим утрачивает силу приказ Министра информации и общественного развития РК "Об утверждении Правил ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации". В данном документе речь шла исключительно об иностранных сервисах. Новые правила регламентируют ведение реестра представителей не только иностранных, но и казахстанских онлайн-платформ.