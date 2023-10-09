Как будут вести реестр законных представителей онлайн-платформ

Министерство культуры и информации приказом от 29 сентября 2023 года утвердило Правила ведения реестра законных представителей онлайн-платформ на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Основными задачами ведения реестра являются включение в реестр и учет законных представителей онлайн-платформ на территории Казахстана. Реестр ведется уполномоченным органом в электронном виде на казахском и русском языках.

Порядок ведения реестра

Реестр формирует и ведет уполномоченный орган на основании сведений, представленных на электронный адрес, указанный на его официальном интернет-ресурсе www.gov.kz собственниками и (или) иными законными представителями онлайн-платформы.

Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с момента представления на электронный адрес собственниками и (или) иными законными представителями онлайн-платформ сведений для включения в реестр, проверяет их на наличие следующих сведений:

сведения о законных представителях онлайн-платформ: для граждан РК – ФИО (при его наличии), ИИН, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания; для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, БИН, основной государственный регистрационный номер, ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица, иного контактного лица организации; для ИП – наименование, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, адрес регистрации по месту жительства (пребывания); для иностранных организаций – полное и сокращенное (при наличии) наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения; для иностранных граждан и лиц без гражданства – ФИО (при его наличии), вид, номер и страна выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (при наличии);

почтовый адрес, электронный адрес законного представителя онлайн-платформы;

доменное имя онлайн-платформы;

электронный адрес администрации онлайн-платформы;

номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;

сведения, связанные с изменением данных, предусмотренных предыдущими подпунктами.

Собственник и (или) иной законный представитель онлайн-платформ дает (отзывает) согласие на сбор, обработку персональных данных письменно, посредством направления согласия на электронный адрес уполномоченного органа в порядке определяемом законом "О персональных данных и их защите".

Если собственники и (или) инык законнык представители онлайн-платформ предоставили неполные сведения для включения в реестр, уполномоченный орган готовит мотивированный отказ и направляет его на электронный адрес собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы.

В этом случае после внесения необходимых данных для включения в реестр сведения предоставляются повторно.

Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня получения сведений на электронный адрес, указанный на его официальном интернет-ресурсе www.gov.kz включает в реестр сведения о законных представителях онлайн-платформ по взаимодействию с уполномоченным органом, и уведомляет собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы о его включении в реестр.

Информации о прекращении деятельности онлайн-платформы, а также сведения об изменении данных вносятся в реестр уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней со дня их поступления.

Персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей сохраняется в реестре. Сведения из него удалять нельзя.

Сбор и обработку персональных данных ведет уполномоченный орган с согласия собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

Приказ вводится в действие 17 октября 2023 года.

Одновременно с этим утрачивает силу приказ Министра информации и общественного развития РК "Об утверждении Правил ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации". В данном документе речь шла исключительно об иностранных сервисах. Новые правила регламентируют ведение реестра представителей не только иностранных, но и казахстанских онлайн-платформ.